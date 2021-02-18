أكد مجدي تراوي المدرب المساعد للترجي التونسي أن الانتصار الذي حققه فريقه عشية أمس أمام شبيبة القيروان بثلاثية نظيفة، سيجعل نادي باب سويقة يتنقل إلى الجزائر لمواجهة المولودية المحلية بمعنويات مرتفعة ، في المواجهة المقررة يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تراوي قال في تصريحات خاصة لـ"كووورة": "أنهينا اليوم مرحلة الذهاب كما يجب بانتصار مهم خارج القواعد، عززنا به صدارتنا للترتيب".

وأضاف: "انتصار اليوم سيجعلنا نجري تحضيراتنا لمباراة مولودية الجزائر في ظروف جيدة، وسنبدأ من الآن التركيز على هذه المواجهة التي ستكون صعبة وسنحرص على أن نحقق خلالها نتيجة إيجابية تمكننا من مواصلة تصدر المجموعة."