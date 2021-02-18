حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على تصنيفه في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأصدرت "الفيفا" اليوم الخميس التصنيف الخاص بشهر فيفري وهو التصنيف الذي حافظ فيه "الخضر" على المركز 31 عالميا. ولم يعرف تصنيف هذا الشهر تغييرات كبيرة بسبب عدم لعب مباريات دولية منذ بداية العام الجاري سواء في أمريكا أو أوروبا أوأمريكا الجنوبية.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي بـ1780 نقطة، متبوعا بالفريق الفرنسي بـ1755 نقطة، ثم منتخب البرازيل بـ1743 نقطة. واحتل منتخب إنجلترا المركز الرابع بـ1670 نقطة، يليه منتخب البرتغال بـ1662 نقطة، ثم منتخب إسبانيا بـ1645، والأرجنتين بـ.1642 فريق الأوروغواي جاء في المركز الثامن بـ1639 نقطة، يليه الفريق المكسيكي بـ1632، ثم إيطاليا بـ 1625.

أما على الصعيد العربي فشهد التصنيف استمرار تواجد منتخب تونس في الصدارة بعدد نقاط بلغ 1503، يليه المنتخب الجزائري بـ1488. ويحتل منتخب "نسور قرطاج" الترتيب الـ26 عالميا والثاني على صعيد القارة الإفريقية بعد السنغال، فيما تتواجد الجزائر في المرتبة الـ31 عالميا والثالثة إفريقيا.

وأحرز منتخب المغرب تقدما في التصنيف العالمي، حيث ارتقى مركزين، ليصبح في المرتبة الـ33 بـ1481 نقطة، وظل رابعا على الصعيد الإفريقي والثالث عربيا.

منتخب مصر حل في المرتبة السادسة على الصعيد الإفريقي والرابع عربيا والـ49 عالميا بعدد نقاط بلغ 1432.