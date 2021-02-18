أصدر اليوم مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بيانا، أعلن فيه عن قراره بمقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، في تعبير عن "مطلق" تضامنه ومساندته " لمنظمة المحامين لناحية البليدة المؤيد لزميلهم المتواجد رهن الحبس المؤقت .

قرار توسعة نطاق المقاطعة، جاء في تطور غير مسبوق، لموقف أصحاب الجبة السوداء في التعاطي مع قضية زميلهم، المتواجد منذ أكثر من أسبوع رهن الحبس المؤقت، خصوصا بعد تأجيل غرفة الاتهام عشية أمس الأربعاء، النطق بالحكم في أمر استئناف إيداع المحامي المحبوس، والمتهم في قضية وصفها نقيب المحامين لناحية البليدة، من أن وقائعها "شخصية " .

وفي السياق ذاته، شهدت أروقة محكمة الأربعاء اليوم، تنظيم محامين لحركة احتجاجية سلمية، هتفوا فيها في شعارات بالإفراج عن زميلهم، كون القضية تفجرت بمحكمة الأربعاء، وهم يرون منذ أول يوم، بأن "لا جدوى" من أمر الإيداع .

للتذكير، عرف أيضا بهو مجلس قضاء البليدة، تنظيم أصحاب الجبة السوداء، أمس الأربعاء وقفة احتجاجية سلمية، عبروا فيها عن استيائهم لـ "تأجيل" غرفة الاتهام، التداول في استئناف أمر إيداع زميلهم المتواجد رهن الحبس المؤقت، إلى غاية الأسبوع القادم أين تحول بهو المجلس، إلى فوضى وحركة غير مألوفة، كان أبطالها محامون قدموا من عدة نواحي نقابية من الوطن، تطوعوا تضامنا للدفاع عن زميلهم المحبوس، في وقت حاول مجلس منظمة المحامين في أول بيان تهدئة وتوضيح الأمور، والتحذير من أن جهات تريد زرع البلبلة، بين أسرتي الدفاع والقضاة