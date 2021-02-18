أعلن اللاعب هشام الوزاني ، اللاعب السابق لفريق مولودية الجزائر مغادرته للنادي الإفريقي التونسي.

ونقلت إذاعة " شمس أف أم" تدوينة نشرها ابن وهران على حسابه الشخص على إنستغرام والذي أكد فيها مغادرته لنادي باب الجديد بعد إمضائه عقدا منذ فترة دون أن يلعب أي مباراة بسبب عقوبة منع الانتداب المسلطة على الفريق.

وأوضح الوزاني أنه اتفق مع هيئة النادي الإفريقي على الانتقال إلى أحد الفرق الأخرى بالبطولة التونسية في شكل إعارة، على أن يعود إلى النادي الإفريقي خلال الصيف المقبل.