ربما لم يلاحظ الكثير من ركاب الطائرات أن المضيفات يستقبلنهم بابتسامة عريضة وهن يضعن أيديهن خلف ظهورهن.. ما السر؟

هذا الإجراء ليس مجرد بروتوكول، وليس له علاقة بالنظافة الشخصية أو الأمن، وما تفعله المضيفات في الواقع، هو احتساب عدد الأشخاص الذين يدخلون الطائرة بشكل سري، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل إقلاع الطائرة يجب أن يتأكد الطاقم من عدد الركاب على متنها، سواء عند دخول الركاب أو بعد جلوسهم جميعا في مقاعدهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك على أصابعهم، ولكن على الأرجح بنقرة صغيرة على عداد صغير.

وتضع المضيفات الجهاز في أيديهن، ويعدّدن الركاب بالضغط عليه، لذا فإنهن يضعن أيديهن وراء ظهورهن كي لا يجذبن الانتباه إليهن أثناء استخدامه.