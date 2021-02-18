أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڨة، بولاية تيزي وزو، أن والد الضحية الشابة كنزة سادت، اعترف بقتلها في المنزل العائلي.

وفي ندوة صحفية، قال وكيل الجمهورية، أن والد الضحية هو من دل مصالح الأمن على مكان الجثة، حيت اعترف بتقطيعها داخل حمام منزله، قبل رميها في غابة إعكورن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن عثرت على جثة كنرة مقطوعة الرأس ورجلها اليسرى.

واختفت الضحية يوم الفاتح فيفري الجاري ولم يظهر لها أي أثر وتم العثور على جثتها بعد 15 يوما بغابة إعكورن من قبل عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية إعكورن.