خلفت تصريحات النقيب الوطني للقضاة، والتي جاءت حول الحركة الاحتجاجية لمحامين أمس الأربعاء، بمجلس قضاء البليدة، على هامش نظر غرفة الاتهام في استئناف أمر إيداع زميل لهم الحبس المؤقت، غضبا واستياء بين محامين منظمة ناحية البليدة بالخصوص، والتي وصفها البعض منهم بـ"الاستفزازية "، في وقت كانوا يتوقعون نهاية وحلحلة للازمة، التي تفجرت منذ أسبوع تقريبا.

الأمين العام لمنظمة المحامين لناحية البليدة زوبير برايري، صرح لـ "الخبر"، أنهم يرفضون مثل هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات من الأزمة، التي تعني أسرة الدفاع بالأخص، مشددا من أنهم سعوا ويسعون لحلحلة الأزمة بحكمة وهدوء، في ظل الظروف والتطورات التي أصبحت عليها قضية حبس زميلهم ظرفيا، ليأتي من يزيد في تعقيدها وصب الزيت على النار ـ كما يقال.

واسترسل زوبير برايري بأن ردا مدروسا ومحسوبا سيكون قريبا، وأنهم لن يسكتوا على مثل هذه التصريحات، والتي تضمنت عبارات "سب وإهانة"، ليعود بالتأكيد أنهم لا يزالون يتدارسون بـ "حكمة وعقلانية " التطورات، التي تولدت عن أمر إيداع زميلهم في وقائع شخصية ، تفاديا لأي انزلاقات.

جدير الإشارة إليه إلى أن القضية عرفت تطورا سريعا، أفضى مرحليا إلى قرار ناحية البليدة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الذهاب إلى مقاطعة للعمل القضائي.