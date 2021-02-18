وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة شباب بلوزداد ونادي صان داونز الجنوب إفريقي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الجزائري للعبة، قد تقدم صبيحة اليوم، بطلب لتأجيل المباراة، في ظل رفض اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا، خوض المباراة بالجزائر، بسبب خروج فيروس كورونا المتحور عن السيطرة في جنوب إفريقيا.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة إلى بلد محايد قادر على استضافة المواجهة في أقرب وقت ، وكانت الفاف قد راسلت منذ يومين فريق شباب بلوزداد، لتأكيد تاريخ المباراة المقررة يوم 23 فيفري بملعب 5 جويلية، مطالبة إدارة الشباب بتوفير وضمان بروتوكول صحي صارم.