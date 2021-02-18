تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني الوطني بحاسي مسعود، من توقيف 4 أشخاص متهمين بسرقة الأنابيب البترولية الخاصة بشركة سوناطراك، وذلك عقب مداهمة ذات المصالح لأحد الحظائر الخاصة بمنطقة " إرارة "، وقد تم صباح اليوم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود.

أطاحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مسعود في عملية غير مسبوقة، بسارقي الأنابيب البترولية ويتعلق الأمر بأربع أشخاص بينهم صاحب الحظيرة الواقعة بمنطقة "إرارة" والتي ضبط بداخلها كميات من الأنابيب المملوكة لشركة سوناطراك.

وقال مصدر موثوق لـ "الخبر"، أن توقيف المتهمين جاء في أعقاب معلومات وردت للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني تفيد بوجود أنابيب مسروقة تستعمل في توصيل المواد البترولية يتم وضعها بالحظيرة المذكورة، ومباشرة بعد حصول مصالح الدرك الوطني على إذن من وكيل الجمهورية، تم مداهمة الموقع وتوقيف 4 أشخاص.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المتهمين تم تقديمهم صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود بتهم السرقة والتخريب وتبديد المال العام، مشيرا إلى أن تحقيقات الكتيبة الإقليمية للدرك بحاسي مسعود، أفضت إلى التأكد من أن الأنابيب المسروقة ملك لسوناطراك بإقرار هذه الأخيرة عقب إعلامها بالمحجوزات.