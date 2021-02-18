توفي صبيحة اليوم بمستشفى الدويرة شاب في عقده الرابع نتيجة تأثره بحروق بليغة بعد أن أقدم على محاولة الانتحار حرقا في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية احتجاجا على السكن عندما بلغه أن اسمه غير موجود بقائمة المستفيدين من السكن التي سيفرج عنها خلال الأسابيع القادمة، حيث قام برشّ جسده بالبنزين وأضرم النار، تحت أنظار بعض المارة الذين حاولوا جاهدين إنقاذه.

للتذكير فإن الحادثة وقعت أمام مركز الحراسة التابعة لمقر دائرة قصر الشلالة جنوب شرق عاصمة الولاية تيارت، حسب مصادرنا الخاصة الذين أضافوا، أن مصالح الحماية المدنية تدخّلت وحوّلت الضحية للمستشفى ونظرا لحالته الخطيرة، تم تحويله لمستشفى "الدويرة" المتخصّص في الحروق الكبيرة ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد مكوثه بالمستشفى ستة أيام.