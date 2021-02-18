يباشر المدرب معز بوعكاز مهامه الجديدة على رأس العارضة الفنية لاتحاد بلعباس الأحد المقبل، حسبما علم اليوم الخميس من مساعده في النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم مولاي حدو.

وكان بوعكاز قد أمضى على عقده مع إدارة ''المكرة'' منذ أكثر من أسبوعين، لكنه اضطر للتراجع عن الانضمام إلى النادي بسبب خلافات داخلية بين رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الغني الهناني، والمدير العام عباس مرسلي، حيث عارض الأول التعاقد معه.

وأوضح مولاي حدو في هذا الشأن: "تلقينا ضمانات من طرف المدير العام بخصوص تسوية الوضعية الداخلية للنادي وهو ما جعلنا نتفق على مباشرة العمل مع الفريق الأحد المقبل".

ويتواجد الاتحاد، الذي يتخبط في أزمة متعددة الجوانب، بدون مدرب رئيسي منذ مغادرة المدرب السابق ليامين بوغرارة بعد الجولة الأولى من البطولة، وهو ما كلف الفريق المرتبة الـ17 حاليا في الترتيب، أي رابع النازلين، فضلا عن غرامات مالية متتالية وفقا لقوانين المديرية التقنية الوطنية التي تشترط تواجد مدرب رئيسي على خط التماس في المقابلات الرسمية.

ويتنقل أبناء سيدي بلعباس إلى الجزائر العاصمة لمواجهة نصر حسين داي غدا الجمعة برسم الجولة الـ14 من البطولة بقيادة المحضر البدني حامق بعد مغادرة المدرب المساعد هاشمي بن خدة الفريق قبل المباراة السابقة أمام نادي بارادو (0-0).