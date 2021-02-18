يعرف مشروع انجاز خط السكك الحديدية بين تقرت وحاسي مسعود (ولاية ورقلة)، نسبة تقدم أشغال بلغت 70 بالمائة، ويرتقب استلامه خلال 2021، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي.

وأوضح الوزير في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا المشروع الذي يمتد على مسافة 154 كم وتم إسناد انجازه إلى مجمع مؤسسات وطنية وانطلقت الأشغال به في 8 جانفي 2013 عرف "تأخرا" في الانجاز بعد عدة عراقيل.

ومن أهم هذه العراقيل تغير مسافة خط السكة لتفادي أنابيب البترول التابع لشركة سوناطراك، وتحويل خطوط الضغط العالي للكهرباء، إلى جانب خطوط الغاز والألياف البصرية وقنوات الصرف الصحي إلى جانب معارضة السكان المجاورين لمكان مرور الخط.