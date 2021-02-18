التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس، عقوبة الإعدام في حق مالك حمزاوي، المتهم الرئيسي في اغتيال الرعية الفرنسي هيرفي غورديل في سبتمبر 2014.

كما التمس 3 سنوات و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق المتهمين الستة المتابعين بتهمة عدم التبليغ عن جريمة وإيواء أجنبي (غوردال) دون تصريح.

وتوبع الإرهابي حمزاوي بتهم اختطاف، تعذيب وقتل مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى تكوين جماعة إرهابية مسلحة.

وكانت هيئة المحكمة قد استكملت في وقت سابق, مساءلة كافة المتابعين في قضية مرشد ومتسلق الجبال الفرنسي غورديل, الذي جاء إلى الجزائر بدعوة من المتهمين الستة لممارسة هذه الرياضة.

وكان المتهم الرئيسي قد نفى كل التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه سلم نفسه في جانفي 2015 ولم يتم القبض عليه في حين أن كل التصريحات التي أدلى بها الأشخاص الستة الآخرين الذين تم اختطافهم من قبل الجماعة الإرهابية رفقة الرعية الفرنسي قبل إطلاق سراحهم، تؤكد أنه كان ضمن المجموعة التي نفذت العملية في كل مراحلها.

يذكر أن هيرفي غورديل (55 سنة) قد توجه إلى جبال جرجرة للتسلق غير أنه اختطف يوم 21 سبتمبر 2014 ليلا قرب قرية آيت وعبان ببلدية أقبيل (ولاية تيزي وزو) من طرف جماعة إرهابية تسمى "جند الخليفة".

وكانت الضحية على متن سيارة رفقة أصدقاء جزائريين تم إطلاق سراحهم من طرف المختطفين. وبعد ثلاثة أيام (24 سبتمبر) عثر عليه مقتولا، و تم نقل جثته إلى فرنسا في يناير 2015.

وكانت الجماعة الإرهابية "جند الخليفة" قد تبنت عملية الاغتيال "ردا على وقوف فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في الضربات" الموجهة ضد الجماعة الإرهابية الدولة الإسلامية في العراق.