سجلت 171 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 151 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 111.418 شخص من بينها 171 حالة جديدة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 76.640 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2950 حالة.

وحسب الدكتور فورار، يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة، مضيفا أن 13 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و28 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.