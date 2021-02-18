أفاد الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تم تسجيل اليوم حادثي سقوط.

وكشف ذات الملازم أنه في حدود الساعة 10سا 36د تدخل إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام من أجل حادث سقوط شاب من الطابق الثالث لمسكن عائلي، المصاب يبلغ من العمر 33 سنة متعدد الإصابات تم إسعافه ونقله إلى مستشفى عين بسام.

وعلى الساعة 11سا15د تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية سور الغزلان من أجل حادث سقوط شاب من الطابق الثاني لبناية في طور الانجاز بحي الفلاح بلدية سور الغزلان بـ45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، المصاب يبلغ من العمر 37 سنة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى سور الغزلان.