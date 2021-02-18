أعيد اليوم الخميس بولاية تلمسان دفن رفات ستة شهداء تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد.

وقد أقيمت مراسم إعادة دفن رفات الشهداء الستة بالمقبرة الولائية للشهداء ببلدية الحناية بحضور السلطات الولائية والأسرة الثورية وعائلات الشهداء وهم كل من بن شيخ لخضر وأحمد بلحاج محمد وحاج عبد القادر محمد وبلحريري يخلف وبلبشير محمد وبن بختي بومدين.

للتذكير فقد قامت المديرية الولائية للمجاهدين باستظهار رفات خمسة من هؤلاء شهداء بمغارة جبل "سيدي سفيان" ببلدية بني خلاد في 31 جانفي الماضي فيما تم استظهار رفات الشهيد بن بختي بومدين بجبل القادوسي ببلدية تيرني يوم 9 فيفري الجاري.