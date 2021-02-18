قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنتخب، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، إن ليبيا "تتطلع لشراكة شاملة مع مصر"، معربا عن تقديره للدور المصري في إنهاء الانقسام داخل بلاده.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عبد الرحيم دبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية، وبحثا معا تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأعرب ديبه، بحسب البيان، عن "تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

وأكد أن "ليبيا حكومة وشعبا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها...خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار".