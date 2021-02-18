تأهل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، إلى نهائي كأس قطر لكرة القدم بعد تخطيه رفقة نادي السد نظيره الريان في مقابلة دور النصف نهائي.

ولم يساعف الحظ هداف الدوري القطري في الوصول إلى شباك المنافس، غير أن ابن مدينة وهران ساهم في هدف المباراة الوحيد بعد تحصله على ضربة جزاء نفذها زميله الاسباني سانتي كازورلا بنجاح في الدقيقة 83.

في المقابل، بدأ الدولي الجزائري الآخر ياسين براهيمي المواجهة على كرسي بدلاء الريان، قبل أن يشارك في الدقيقة 66.