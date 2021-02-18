عثر عناصر من الفرقة الإقليمية لقوات الدرك الوطني بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار على الشخص الذي كان قد تاه في صحراء تنزروفت.

وكان المواطن "ل.م" من بلدية الحمامات بولاية خنشلة قد تقدم في وقت سابق من مصالح الدرك الوطني ببرج مختار لتبليغ عن فقدان صديقه " ل.ح " البالغ من العمر 62 عاما والساكن هو الآخر ببلدية الحمامات حيث كان قد تركه على الطريق الرابط بين برج المختار وولاية تمنراست على متن مركبته بعد أن تعطلت وذهب لإحضار بعض قطع الغيار لها.

وبعد تنشيط عناصر الاستعلامات والقيام بدوريات من طرف عناصر الفرقة بمشاركة مرشدين من سكان المنظفة تم العثور على المعني والشاحنة على بعد 130 كلم من مدينة البرج كما تم مباشرة فتح تحقيق في ملابسات الموضوع.