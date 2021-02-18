ستخصص فرنسا مليار يورو لتعزيز أمنها الإلكتروني، حسبما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، وهذا للتصدي للهجمات الإلكترونية المتزايدة، والتي استهدفت عددا كبيرا من المستشفيات إضافة إلى شركات ومؤسسات حكومية.



وتعطل كل شيء في المستشفيين اللذين تمت مهاجمتهما مؤخرا، ما أدى لإلغاء عمليات جراحية وإرسال مرضى إلى مستشفيات أخرى. وقال الرئيس الفرنسي إن "الكثير من الفاعلين يهاجَمون يوميا ويتعرضون للابتزاز دون أن يعلنوا عن ذلك".



وتتوخى الموازنة البالغة مليار يورو، بينها 720 مليون يورو من التمويلات الحكومية، إلى تنمية القطاع عبر مضاعفة رقم معاملاته ثلاث مرات ليبلغ 25 مليار يورو بحلول 2025 ومضاعفة عدد العاملين فيه.



وقال إيمانويل ماكرون إن "الكثير من الفاعلين يهاجَمون يوميا ويتعرضون للابتزاز دون أن يعلنوا عن ذلك".