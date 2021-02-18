حذر مسؤول أممي من أن اليمن "يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود"، داعيا إلى "جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية"، فيما يواصل الحوثيون هجومهم على مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا.



وشدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس على أن هذا الهجوم "يجب أن يتوقف"، لأنه يعرض ملايين المدنيين "للخطر".



وتستفحل الظروف الإنسانية في اليمن يوما بعد يوم جراء الحرب التي تمزقه منذ سنوات، لاسيما وأن تقارير مختلفة تدعو للتدخل العاجل لتفادي دخول البلاد في مجاعة.