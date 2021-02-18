قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم الخميس، أنه يتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.



وكتب شنين عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “اتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما لمسته منه من توجيه ودعم خلال فترة رئاستي للمجلس الشعبي الوطني وادعوا الله ان يوفقه في مواصلة مسار الاصلاح والتغيير”



وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن حله للمجلس الشعبي الوطني الحالي، حبث سيتم المرور إلى إنتخابات تشريعية وذلك بعد حل البرلمان الحالي.



