أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، اليوم الجمعة، الدكتور إلياس أخاموخ، أن فتح الرحلات الدولية غير وارد حاليا بالنظر للحالة الوبائية التي تعيشها الدول الأخرى.

وأضاف أخاموخ، في حديثه للإذاعة الوطنية " إذاعة سطيف الجهوية" أن لا وجود لشرط تلقي اللقاح عند السفر وإنما مطالب بتحليل الـ" pcr" وهو ضروري قبل 72 ساعة من انطلاق الرحلة.

وأشار عضو اللجنة أنه من المرتقب أن تستلم الجزائر مليون دفعة من اللقاح وهبة من الصين بـ 200 ألف جرعة نهاية الشهر، مشيرا أنه خلال الثلاثي الثاني من السنة تصل إلى 3 أو 4 ملايين جرعة.

كما أكد المتحدث أن كل اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وارد جلبها إلى الجزائر من بينها "فايزر"، واللقاحات التي اعتمدتها البلاد كلاسيكية ولا تسبب أي مشاكل صحية. وقال إلياس أخاموخ، إن ما يزيد عن 75000 تلقى التلقيح، ولا وجود لمضاعفات خطيرة ولا حالات وفاة بعد تلقي اللقاح.

وأشار إلى أنه لا يوجد فرق بين الممارسين الطبيين في القطاعين العام والخاص لكن الكمية القليلة التي استقبلناها وجهناها للعاملين في مصالح الكوفيد، مؤكدا تسجيل طلب كبير للمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، مع إمكانية اختيار نوعه مستقبلا، إذا كانت هناك وفرة في اللقاحات.

وأكد أخاموخ أن الإجراءات الصحية في الجزائر كانت شديدة لكنها أثبتت نجاعتها، علينا مواصلة الإجراءات الوقائية وعدم التراخي. من جهة أخرى، قال الدكتور إلياس، أن اللجنة طلبت تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصان داونز الجنوب إفريقي مخافة تسلل سلالات جديدة للجزائر، كما تم تعديل في البروتوكول الصحي للفرق الزائرة والمحلية بعد كل المباراة.