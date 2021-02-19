يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، اجتماعا عاجلا مع اتحاد جنوب إفريقيا وممثلي الأندية الثلاثة المشاركة في المسابقات الإفريقية بدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

ويجتمع الكاف على خاصية الفيديو كونفرانس مع ممسؤولي أندية أورلاندو بيراتس وصن داونز وكايزر شيفز، لإيجاد حل لتخطي أزمات مباريات الفرق الإفريقية الثلاثة بسبب فيروس كورونا السلالة المتحورة.

ومن المتوقع أن يتم حسم ملف تحديد ملعب مباراة مولودية الجزائر أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي أعلن الكاف في وقت سابق عن تأجيلها إلى أجل غير مسمى بعد رفض وزارة الصحة دخول بعثة الفريق الجنوب إفريقي إلى البلاد بسبب انتشار السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا.

ويسعى مسؤولو مولودية الجزائر إلى إقناع الكاف بإقامة اللقاء على أحد الملاعب التي يقوم باختيارها مسؤولو الفريق، بعيدا عن اختيارات الاتحاد الإفريقي استنادا إلى أحقيته في الاختيار باعتباره صاحب الأرض.

جدير بالذكر، أن الكاف يواجه أزمة أيضا في تحديد ملعب مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره صنداونز الجنوب إفريقي بسبب رفض المغرب دخول بعثة الفريق بداعي التخوف من انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا.