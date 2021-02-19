فاز الطالب الجزائري لحسن فتان في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة لعام 2021 في مصر.

وتحت شعار" الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"، شارك في هذه المسابقة 52 شابًا يمثلون أكثر من 22 دولة، من بينهم 21 طالبًا من طلاب معاهد البعوث الإسلامية المصرية، وبعد الانتهاء من فعاليات المسابقة، والاستماع إلى جميع المتسابقين، اجتمعت لجنة التحكيم الدولية في المسابقة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح وقد انتهت إلى النتائج التالية: فوز(15) متسابقًا من بينهم خمس طلاب وافدون تمكنوا من الفوز في كل فرع من فروع المسابقة الأربعة وأسماؤهم كالتالي:

- الفائز في مسابقة الفرع الأول" حفظ القرآن الكريم كاملاً بقراءة كاملة: الطالب محمد الفاتح بن محمد حسنيل من دولة ماليزيا.

فاز في مسابقة الفرع الثاني (الصوت الحسن في التلاوة المجود) كل من:

ـ الطالب/ سيد عبد الراشد من دولة أفغانستان والطالب محمد مصطفى نيانج من دولة السنغال.

ـ الفائز في مسابقة الفرع الثالث (حفظ القرآن الكريم كاملاً للإناث) الطالبة/سودة ثابتة من دولة أندونيسيا.

ـ الفائز في مسابقة الفرع الرابع ( الابتهال والإنشاد) الطالب لحسن فتان من دولة الجزائر.