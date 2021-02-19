تم الإفراج عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي اليوم الجمعة، بعد إصدار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا شمل أزيد من 60 معتقلا محكوم عليهم نهائيا أو مازالوا محل تحقيقات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، قائمة عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" عن عدد من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم ظهر اليوم.

وحسب اللجنة تم اطلاق سراح إلى حد الآن كل من: محمد نايلي من تبسة، لحسن بن الشيخ من البرج، يادي علال من تيسمسيلت، محمد عثمان من المسيلة، علال قاديري وقويدر بشارف من سعيدة.

كما تم إطلاق سراح تهامي عبد المالك من عين صلاح وعلي مقران من الشلف، ومحمد أمين بلمختار من الجزائر العاصمة، سفيان سليماني من واد سوف، وعصام السايح من تلمسان.