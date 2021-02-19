عثر صباح اليوم أحد المواطنين من سكان مدينة عين بوسيف جنوب شرق المدية على جثة رجل في بداية عقده الخامس.

وسارع هذا المواطن إلى إبلاغ مصالح الدرك الوطني الذين تنقلوا فور تلقيهم الخبر إلى عين المكان وقاموا بدورهم بتبليغ أعوان الحماية المدنية الذين قاموا بانتشال جثة الضحية.

وكشفت التحريات التي باشرتها المصالح المختصة أنّ الضحية كان مفقودا وغائبا عن البيت العائلي منذ يوم أول أمس وهو مختلّ عقليا ليتم نقله بعدها نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية .