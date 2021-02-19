أكد مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، اليوم الجمعة انه من الصعب إيجاد ملعب محايد لاحتضان المقابلة التي تجمع بين فريقه و ماميلودي صان داونز، التي كانت مقررة سابقا يوم 23 فيفري بالجزائر لحساب الجولة الثانية من رابطة الأبطال الإفريقية، ولكنها أجلت بسبب مخاوف من خطر العدوى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا بجنوب إفريقيا.

و أوضح قريشي في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية: "يصعب علينا إيجاد بلد محايد يستضيف هذه المقابلة، خاصة و أن الكونفدرالية الإفريقية للعبة أمهلتنا مدة 48 ساعة فقط لإيجاد ملعب، علما أن هذه المدة القصيرة تنتهي يوم غد السبت في منتصف الليل(...) هذه المقابلة تشكل خطر العدوى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، نحن الآن ننتظر ما ستقرره الكونفدرالية الإفريقية للعبة في الساعات المقبلة بخصوص هذا اللقاء".

وكانت الاتحادية الجزائرية قد طلبت يوم الأربعاء من الكونفدرالية الإفريقية تأجيل مباراة شباب بلوزداد - ماميلودي صان داونز، وهذا بناء على مراسلة الشباب الذي اتخذ القرار عقب اجتماعه يوم الأربعاء بالسلطات الصحية.

و كان البروفيسور محمد بقاط بركاني، عضو باللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، قد دعا يوم الاثنين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى تغيير مكان إقامة اللقاء، قائلا: "إجراء هذه المقابلة بالجزائر يمثل خطرا حقيقيا الوضعية في جنوب إفريقيا خارج السيطرة بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة ،يجب نقل المقابلة لتفادي انتشار الوباء".

وفي محاولة جديدة لإيجاد حل لهذه الوضعية الاستثنائية، ستعقد الكونفدرالية الإفريقية اليوم الجمعة اجتماعا مع الأندية الجنوب افريقية الثلاثة المشاركة في المنافسات القارية وهي ماميلودي صان داونز و كايزر شيفز و اورلاندو بيراتس.

و بهذا الخصوص أضاف قريشي : "المشكل لا يزال قائما، اعتقد أن الكونفدرالية الإفريقية ستسمح للأندية الجنوب افريقية من لعب المقابلات داخل و خارج الديار، وفق احترام صارم لإجراءات البروتوكول الصحي الذي اقترحته اللجنة الوطنية لمتابعة تطور فيروس كورونا، لكن رفضته في الأول معتبرة أن هذا البروتوكول الصارم يحول دون قدرة اللاعبين على اللعب بطريقة مريحة".

و أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان نشرته هذا الجمعة أن عدم احترام قرار إقامة المقابلة بملعب محايد، سينجر عنه تطبيق القانون الخاص بكوفيد-19 و القاضي بأنه "في حالة عدم تمكن الفريق المستقبل من استقبال الفريق المنافس دون ترخيص من الحكومة، فإنه سيعتبر منهزما في المقابلة بنتيجة 2-0"