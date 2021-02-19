سجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 111.600 حالة.

و أفاد نفس المصدر أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2.954 حالة وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 157 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 18 مريضا في العناية المركزة.