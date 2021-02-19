تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بالقالة التابع لأمن ولاية الطارف من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حسب ما علم اليوم الجمعة من المكلف بالاتصال بذات السلك النظامي.

وأوضح محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي بأنه تم تجسيد هذه العملية بعد استغلال معلومة مفادها وجود شبكة وطنية مختصة في محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شواطئ ولايتي الطارف وعنابة وذلك مقابل مبالغ مالية معتبرة حيث باشرت مصالح الشرطة تحقيقا مكن من تحديد هوية 6 أشخاص مشتبه فيهم.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم توقيف الأشخاص الستة الذين يشكلون شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية في حالة تلبس على متن قارب سريع بمعية 15 مرشحا للهجرة غير الشرعية مفيدا بأنه تم استرجاع عتاد هام يستعمل في إطار هذه الرحلات غير الشرعية إضافة إلى 400 لتر من الوقود علاوة على مبلغ مالي من العملة الصعبة ووسائل أخرى للاتصال.

واستنادا لذات المصدر فقد تمت متابعة الموقوفين عن جرم "التخطيط للهجرة غير الشرعية" ليصدر أمر بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت و وضع الاثنين الآخرين تحت الرقابة القضائية.

وتم تقديم استدعاءات مباشرة للمثول للمرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تم توقيفهم في إطار هذه القضية حسب ما أوضحه محافظ الشرطة الرئيسي لعبيدي، مذكرا بأنه تم تفكيك أكثر من 30 شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية باتجاه سردينيا عن طريق البحر خلال السنة المنصرمة بولاية الطارف.