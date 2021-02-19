أجرى، اليوم، فريق أولمبي المدية آخر حصة تدريبية له تحسبا للمواجهة التي تنتظره غدا على أرضية ملعب الدار البيضاء، أمام نادي "بارادو"، و التي اعتبرها شريف حجار في تصريح لـ"الخبر" بالمهمة لفريقه المطالب بتحقيق نتيجة ايجابية والبقاء في صدارة ترتيب البطولة أمام فريق أعرفه جيدا طريقة لعبه، التي تعتمد على الجانب التقني والاستعراض.

وما طلبته من اللاعبين، يقول حجار، هو التركيز خاصة في الدفاع وتفادي ارتكاب الأخطاء.

و فيما يتعلق بتعداد الأولمبي، أكد حجار على عودة كل من لغوماري و بودومي من الاصابة، ونعاس بعد استنفاذ العقوبة، الأمر الذي سيمنح من دون المدرب حجار كل الخيارات لخوض هذا اللقاء.

وتبدو الأجواء السائدة هذه الايام في بيت الأولمبي مريحة، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الفريق بوالي الولاية وبحضور مجموعة من رجال الأعمال والمقاولين، الذين خصصوا اعانة مالية للأولمبي، تفوق ملياري سنتيم ستكون حافزا لإدارة الأولمبي وللاعبين للاستمرار في حصد النتائج الايجابية.