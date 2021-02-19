توفي اليوم الجمعة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات إثر سقوطه في وادي الرمال على مستوى حي رحماني عاشور "باردو سابقا" بمحاذاة جسر "مجاز الغنم" ببلدية قسنطينة، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن إسعافات الحماية لولاية قسنطينة تدخلت بحي رحماني عاشور بمحاذاة جسر مجاز الغنم لأجل حادث سقوط طفلين من جنس ذكر في وادي الرمال، مضيفا بأن الضحية الأولى له توقف قلبي رئوي تم التأكد من وفاته من طرف طبيب الحماية المدنية، بعد محاولات إنقاذه لكن دون جدوى. فيما وجد الضحية الثاني (5 سنوات) في حالة صدمة.

و قد تم تحويل جثة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي "إبن باديس"، فيما قدمت الإسعافات الأولية بعين المكان للطفل الذي كان في حالة صدمة و نقله في حالة مستقرة إلى ذات الهيكل الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.