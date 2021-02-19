أجريت، اليوم الجمعة، ثلاثة لقاءات في افتتاح الجولة 14 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عرفت مواصلة "الحمراوة" لنتائجهم الإيجابية، في سقط اتحاد الجزائر في بسكرة وتعثرت النصرية ضد "المكرة".

وحقق خير الدين مضوي أول فوز في أول مقابلة له على رأس العارضة الفنية لمولودية وهران، حيث عاد بالزاد كاملا من التنقل إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف المقابلة كل من مطراني (د 4)، مصمودي (د 32) وبلومي (د 77) لمولودية وهران فيما سجل هدف "السياسي" الوحيد أمقران (د 72).

بهذه النتيجة يرتقي "الحمراوة" للمركز الثالث مؤقتا برصيد 24 نقطة، فيما يقبع "الخضورة" في المركز 14 برصيد 13 نقطة وهي مرتبة بعيدة عن تطلعات "السنافر".

في مقابلة أخرى، حققت اتحاد بسكرة فوزا مهما على ملعبها ضد اتحاد الجزائر بنتيجة هدف لصفر سجله سالم حمزة في الدقيقة 51، ويعتبر هذا الانتصار الأول لأبناء الجنوب منذ شهر نوفمبر الفارط فيما انقاد أبناء سوسطارة إلى ثاني هزيمة على التوالي بعد سلسلة نتائج إيجابية.

وعلى ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة تعثر نصر حسين داي أمام اتحاد بلعباس بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث افتتح باب التسجيل للنصرية ناجي ي الدقيقة 13 من ضربة جزاء قبل أن يعادل هارون النتيجة لـ"العقارب" في الدقيقة 70 من علامة الجزاء كذلك، وتبقي هذه النتيجة الفريقين في النصف الثاني من جدول الترتيب.

النتائج:

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 1 - 1

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 1 - 0

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 3

السبت :

نادي بارادو - أولمبي المدية

وداد تلمسان - أهلي برج بوعريريج

أولمبي الشلف - شبيبة الساورة

مباريات مؤجلة:

شبيبة سكيكدة - مولودية الجزائر

وفاق سطيف - جمعية عين مليلة

نجم مقرة - شباب بلوزداد

شبيبة القبائل - سريع غليزان

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 27 12

--. أولمبي المدية 27 13

3. مولودية وهران 24 14

4. شبيبة الساورة 23 12

--. جمعية عين مليلة 23 13

6. شبيبة القبائل 21 12

7. شباب بلوزداد 20 10

8. مولودية الجزائر 19 11

9. اتحاد الجزائر 18 13

10. نادي بارادو 17 13

--. سريع غليزان 17 13

12. أولمبي الشلف 16 11

13. نصر حسين داي 14 14

14. شباب قسنطينة 13 12

--. اتحاد بسكرة 13 14

16. وداد تلمسان 11 12

--. اتحاد بلعباس 11 14

18. نجم مقرة 10 13

19. شبيبة سكيكدة 8 13

20. أ. برج بوعريريج 4 13.