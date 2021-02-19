قالت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، إنه طلب من دبي مزيدا من المعلومات حول وضع الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي ودليلا على أنها على قيد الحياة.

وكان برنامج بانوراما للتحقيقات الاستقصائية الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد نشر يوم الثلاثاء مقطع فيديو قال إنه للشيخة، تقول فيه إنها "رهينة في فيلا تحولت إلى سجن".

وأثارت الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم اهتماما دوليا في 2018 عندما نشرت جماعة حقوقية تسجيلا مصورا لها وهي تصف فيه محاولتها الهرب إلى خارج دبي.

من جهتها، قالت سفارة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة، تتلقى الرعاية في المنزل مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

وذكر بيان للسفارة نقلته رويترز أن "عائلتها أكدت أنها تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأطباء. إنها تواصل التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة الطبيعية في الوقت المناسب".