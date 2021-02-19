ستقام عملية سحب القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الاثنين القادم بالقاهرة ابتداء من الساعة 14:00 (بتوقيت الجزائر)، حسب ما أفادت به الهيئة الكروية القارية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

ومعلوم أن مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني "مكرر" قد جرت يومي 13 و14 فيفري، فيما ستقام مقابلات العودة غدا السبت و بعد غد الأحد. وتتأهل الفرق الفائزة في هذه المرحلة الأخيرة من الدور التمهيدي إلى مرحلة المجموعات.

وباستثناء نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) المتأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات للدورة الحالية، فإن 15 فريقا ما زالوا في سباق التأهل للمجموعات الأربع التي تضم كل واحدة منها أربعة فرق.

تجدر الإشارة أن الجزائر ممثلة في هذه المنافسة القارية بكل من وفاق سطيف وشبيبة القبائل. وفي المرحلة الأولى من الدور التمهيدي الثاني "مكرر"، عاد وفاق سطيف بفوز ثمين من غانا على حساب اشانتي كوتوكو (2-1)، فيما انهزم فريق شبيبة القبائل بباماكو أمام الملعب المالي (2-1).

وفيما يلي رزنامة مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية :

-- الجولة الأولى : 10 مارس

-- الجولة الثانية : 17 مارس

-- الجولة الثالثة : 4 ابريل

-- الجولة الرابعة : 11 ابريل

-- الجولة الخامسة : 21 ابريل

-- الجولة السادسة : 28 ابريل

-- الدور ربع النهائي : 16 مايو (الذهاب) - 23 مايو (الإياب)

-- الدور نصف النهائي : 20 يونيو (الذهاب) - 27 يونيو (الإياب)

-- الدور النهائي : 10 يوليو (مباراة واحدة).