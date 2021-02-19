تم، مساء اليوم الجمعة، الإفراج عن الصحفي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز في إطار العفو الرئاسي عن معتقلي الحراك الشعبي الذي أعلن عنه الرئيس تبون أمس.

وغادر خالد درارني المؤسسة العقابية بالقليعة في حوالي الساعة الثامنة مساء وسط حضور العشرات من المواطنين المتضامنين الذين قدموا منذ الصباح لانتظار خروج المعتقلين.

وصرح درارني في كلمة مقتضبة عن شكره الكبير لكل المتضامنين معه طيلة الفترة التي قضاها وراء القضبان.

في نفس السياق، أكدت صفحة هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في "الفايسبوك" الإفراج عن الناشط السياسي رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.