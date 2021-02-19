لقي شخصين مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع عشية اليوم الجمعة بالمدخل الشمالي لبلدية بريزينة بالبيض، حسبما أستفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأفاد ذات المصدر أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 107 بالمدخل الشمالي لبلدية بريزينة وذلك عقب انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وخلف الحادث مقتل شخصين أعمارهما 42 و25 سنة، وإصابة خمسة آخرين تتراوح أعمارهم مابين 2 و70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم تحويل الجرحى للعيادة المتعددة الخدمات الطبية ببريزينة لتلقي العلاج، فيما تم تحويل جثتي الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الإستشفائية.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث كما أشير إليه.