تسبب حادث في حديقة الحيوانات والتسلية بولاية مستغانم، اليوم الجمعة، في إصابة 10 أشخاص بجروح، وفق بيان لمصالح الحماية المدنية.

وجاء في بيان ذات الهيئة "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية مستغانم في حدود الساعة 19سا و05 دقائق، مساء يوم الجمعة، على إثر حادث تصادم بين كراسي برج التأرجح المتواجد بحديقة الحيوانات والتسلية موستا لاند بمستغانم".

وأضاف البيان "تسبب الحادث في إصابة 10 أشخاص بجروح من جنس إناث وذكور كانوا على متن لعبة برج التأرجح، تعرضوا لإصابات خفيفة، من إصابات في الأرجل والظهر، تتراوح أعمارهم بين 15 و36 سنة".

وأوضح نفس البيان أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان ثم تم إجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مستغانم لتلقي العلاج اللازم.