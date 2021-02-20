كشفت وسائل إعلام تونسية عن توصل النادي الإفريقي إلى اتفاق مع متوسطي الميدان الجزائريين إبراهيم فرحي وهشام الوزاني، على الاستمرار مع الفريق رغم الصعوبات الخاصة بالعقد. موقع " فوت 24" أوضح أن إدارة نادي باب السويقة اتفقت مع الثنائي على تأجيل التعاقد معهما على أن تتم إعارتهما لأحد الأندية الناشطة في البطولة التونسية ليكونا ضمن صفوف الفريق في الصائفة القائمة.

نفس المصدر أكد أنه من المنتظر أن يلتحق الوزاني بمستقبل جرجيش في حين سيلعب مواطنه لمستقبل سليمان، وتسارع إدارة الإفريقي لإتمام الإجراءات لتفادي أي تعقيدات قد تنجّر عن الملفين.