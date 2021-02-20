ضبطت أدارة فريق الترجي التونسي موعد قدومها إلى الجزائر تحسبا لمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة " الصباح" التونسية أن نادي " باب جديد" سيتنقل، غدا إلى الجزائر وسيكتفي أشبال المدرب معين الشعباني بإجراء حصتين تدريبيتين قبل المباراة على أن تكون العودة إلى تونس مباشرة بعد نهاية اللقاء وذلك حتى يتسنى لهم التحضير لمنافسة البطولة.

ووفق نفس الصحيفة، فإنه من المستبعد أن يكون اللاعب رائد الفادع ضمن اللاعبين المعنيين بسفرية الجزائر، بسبب معاناته من إصابة عضلية لم يتم تحديد مدى خطورتها بعد.