أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الملعب المالي منافس "الكناري" في الدور الـ 16 مكرر من منافسة "الكاف" سيصل إلى الجزائر في حدود الساعة السابعة مساء تحسبا لخوض لقاء العودة أمام ممثلنا الثاني في هذه المنافسة القارية فريق شبيبة القبائل الذي سينطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو .

للإشارة تلقت إدارة فريق شبيبة القبائل، أمس الجمعة طلب من إدارة الملعب المالي منافس "الكناري" في الدور الـ 16 مكرر بغرض تأجيل مباراة العودة التي كانت مبرمجة لنهار الغد الأمر الذي رفضته إدارة الشبيبة.

وإلى حد كتابة هذه الأسطر لا أثر لوفد الملعب المالي بتيزي وزو، في حين وصل المغربي عبد الله أبو القاسم محافظ اللقاء ما ينتظر وصول طاقم التحكيم من تونس المتكون من الحكم الأساسي بصادوق سلمي يساعده الثنائي خليل حساني ويوسف جيمي وأمير لوصيف كحكم رابع .