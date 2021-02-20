توفي 12 شخصا وأصيب 420 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور، عبر عدة ولايات من الوطن وذلك خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية .

ومن جانب آخر ذكر المصدر ذاته أنه تم تسجيل وفاة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر وإصابة 7 أشخاص بجروح ببلدية باتنة، إثر انفجار غاز المدينة بمسكن بالطابق الأول، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي .

كما قامت عناصر الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ27 شخصا مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل المنازل عبر ولايات كل من الجزائر، المدية، سيدي بلعباس، الجلفة، أم البواقي، البيض وتلمسان، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وبخصوص الحرائق فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد 6 حرائق خضرية و مختلفة بكل من ولايات ، خنشلة، تيسمسيلت، تمنراست، تيزي وزو والمسيلة، حيث تمت السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها.

وفيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 97 عملية تحسيسية عبر 16 ولاية (62 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي. وفي هذا السياق قامت عناصر الحماية المدنية بـ 85 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (49 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.