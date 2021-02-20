تجمع نهار اليوم السبت العشرات من مكتتبي سكنات "عدل"2013 بميلة بموقع المشروع الكائن بحي مارشو بأعالي بلدية ميلة للمطالبة بتسريع وتيرة الإنجاز التي قالوا بأنها بطيئة جدا .

المكتتبون طالبوا السلطات وعلى رأسها الوالي التدخل لدى مسؤولي وكالة عدل من أجل احترام أجال الإنجاز، خاصة وقد لاحظوا مغادرة العمال للورشة وتوجههم نحو ورشة أخرى خارج البلدية، ويقدر عدد السكنات بـ 1000 وحدة. من جهتهم طالب مكتتبو عدل فرجيوة بتوزيع السكنات الجاهزة منذ سنة 2018، على المكتتبين متسائلين عن أسباب تماطل المسؤولين في توزيع السكنات الجاهزة، مناشدين الوالي بالتدخل.