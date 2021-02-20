قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تنظيم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات أقل من 17 سنة المقررة في المغرب، بتاريخ24 من فيفري الجاري، وذلك على هامش فعاليات " كان 2021" لأقل من 20 سنة بموريتانيا ، حسبما جاء اليوم عبر الموقع الرسمي للفاف الذي وضع تفاصيل عملية القرعة والمستوى الذي يتواجد فيه الخضر.

وتأهل 12 فريقًا للمرحلة النهائية التي ستقام في المغرب في الفترة من 13 إلى 31 مارس 2021 ، وهي الجزائر والمغرب (البلد المضيف) ، جنوب إفريقيا، الكاميرون الكونغو، كوت ديفوار، مالي، نيجيريا، أوغندا، تنزانيا، السنغال وزامبيا.