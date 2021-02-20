أكد التحقيق الأولي لمصالح أمن ولاية مستغانم أن حادث سقوط لعبة "الأرجوحة العملاقة" الذي وقع مساء أمس الجمعة بإحدى الفضاءات الخاصة داخل حظيرة التسلية والترفيه "موستالاند" كان بسبب خلل ميكانيكي.

وأوضح بيان للأمن الولائي اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الشرطة القضائية والشرطة العلمية تنقلت إلى مكان الحادث وبينت المعاينات والتحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بسقوط "الأرجوحة العملاقة" من ارتفاع بضعة أمتار بسبب اختلال في توازن الكوابل الرافعة لهذه اللعبة.

وأحصت مصالح الشرطة - وفقا لذات البيان - تعرض 14 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مستشفى "أرنستو شي غيفارا" لمستغانم.

وقد تلقى المصابون العلاج اللازم وغادر أغلبهم الاستعجالات الطبية الجراحية أمس الجمعة ماعدا حالة واحدة غادرت المستشفى اليوم السبت، يضيف ذات المصدر.

وتم إخطار والي الولاية والنائب العام بالمجلس القضائي ووكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم بالوقائع والمعاينات فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة على مستوى الأمن الحضري الثامن المختص إقليميا.