تتواصل عشية اليوم مواجهات الجولة الرابعة عشر من المحترف الأول، والتي يبحث من خلالها الوصيف أولمبي المدية الإنفراد بالصدارة، لانشغال الرائد وفاق سطيف بأجواء المنافسة الإفريقية.

فريق " لوام " سينزل ضيفا ثقيلا على نادي بارادو صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة وهو الباحث كذلك عن التقرب أكثر من فرق، المقدمة قبل إسدال الستار عن مرحلة الذهاب، في مواجهات صعبة للباك أمام منافس عنيد عادة ما يسيل العرق البارد لخصومه خارج الديار.

من جهته شبيبة الساورة المتواجد بدون مدرب رئيسي بعد إنهاء علاقته مع المدرب مزيان إيغيل فيرغب في العودة بنتيجة إيجابية من ميدان أولمبي الشلف المتواجد في راحة منذ فترة طويلة، لقاء يضع فيها أبناء الونشريس ونسور الجنوب النقاط الثلاث نصب الأعين.

وداد تلمسان صاحب العروض الكروية المتواضعة مع هذه المرحلة ، يستقبل هو الآخر على ملعب العقيد لطفي الجريح أهلي برج بوعريرج ويعتزم الاستثمار في أزمة النتائج السلبية التي باتت لصيقة به وهو المطالب بالتدارك والقيام بردة فعل إيجابية تجعله يتنفس قليلا وتعطيه دفعة للأمام وإعادة شحن البطاريات قبل انطلاق مرحلة العودة.