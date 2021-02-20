هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم السبت، نادي الوداد المغربي، بخسارة لقائه أمام كيزر تشيفز، بالقلم إذا لم يحدد ملعب مباراته أمام الفريق الجنوب إفريقي.

ودعا "الكاف" في رسالة تحذيرية، الاتحاد المغربي لكرة القدم، لإيجاد ملعب لاحتضان لقاء الوداد وكيزر تشيفز قبل منتصف الليل من يوم غد الأحد. وأوضح "الكاف"، أنه في حال تعذر على النادي المغربي إيجاد ملعب يحتضن المواجهة، فإنه سيتم تداول مقترح هزيمته بهدفين دون رد.

وكان من المقرر إقامة مباراة الوداد وكيزر تشيفز، يوم السبت الماضي، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلا أن السلطات المغربية رفضت الترخيص بإجرائها وعدم استقبال بعثة الفريق الجنوب إفريقي بسبب تداعيات أزمة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إعادة برمجة المباراة المذكورة بين الفريقين في الفترة ما بين 16 و20 فبراير الجاري في بلد محايد، وتم اختيار ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة لاحتضانها أمس الجمعة، قبل أن يتم تأجيلها مجددا إلى يوم 28 من الشهر الجاري، بعدما رفض الفريق الجنوب إفريقي الموعد المقترح.

ويتنافس الوداد مع كايزر تشيفز ضمن المجموعة الثالثة، إلى جوار حوريا الغيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي.