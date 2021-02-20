أكد رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو، تضامنه مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل نيل الحرية والاستقلال. وذكرتا وكالة الأنباء الصحراوية، أن هذا التضامن جاء في رسالة رد للرئيس لورينسو على رسالة التهنئة التي تلقاها من نظيره الصحراوي إبراهيم غالي بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاريخية لبدء حرب الاستقلال ضد الاستعمار البرتغالي الموافق لـ 4 فيفري.

وأعرب جواو لورينسو، في رسالته لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، عن تضامنه مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل نيل الحرية والاستقلال. تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، يقوم بجولة في عدد من الدول الإفريقية لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي إطارها استقبل الجمعة بالقصر الرئاسي بمدينة "انتيبى" من طرف الرئيس الأوغندي، يوويرى موسيفينى، حيث تم التطرق إلى آخر تطورات القضية الصحراوية، لاسيما بعد استئناف الحرب ضد استمرار الاحتلال المغربي لأراضي الجمهورية الصحراوية والقمع الوحشي المسلط على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، بالإضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما زار رئيس الدبلوماسية الصحراوية، كينيا أين حظي الوزير الصحراوي باستقبال من قبل الرئيس أوهورو كنياتا، والذي سلمه رسالة خطية من الرئيس إبراهيم غالي.