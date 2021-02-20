يتواصل الإفراج عن عدد أخر من معتقلي الحراك الشعبي، اليوم السبت، في إطار إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، عن العفو الشامل لأزيد من 60 معتقلا محكوما عليهم نهائيا أو مازالوا محل تحقيقات.

وأفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين اليوم السبت، من بينهم: محمد الأمين مصباح من سكيكدة، وعفيف حنين من تبسة، مراد قورايشي من ولاية المسيلة، وبغداد بشير بلحاج من معسكر.

وقد أكدت وزارة العدل أنها شرعت ابتداء من يوم أمس الجمعة، في الإفراج عن 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ وعن الأشخاص الغير محكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء أعمال التجمهر، مؤكدة أن العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الفئتين بلغ 33 شخصا حتى الآن، مضيفة أن الإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، تم الإفراج عن كل من الصحفي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز.