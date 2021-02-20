رّد مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي على إمكانية عودة و ضّم اللاعب السابق لنادي مولودية الجزائر عبد المومن جاب إلى صفوف النادي .

نبيل الكوكي قال خلال الندوة الصحفية التي نقلها الموقع الرسمي للفريق على الفايسبوك : "..أولا الموضوع لم يطرح بعد، ولا أحد طرح الفكرة ، ثانيا "مموش" أشرفت على تدريبه في 2012 عندما كان لاعبا في النادي الإفريقي التونسي ، هو لاعب غني عن التعريف.

وأضاف: "عبد المومن جابو قيمة ثابتة، ولكل حديث وقته، في حالة ما طرح الموضوع سأعطي رأيي للإدارة واللاعب، جابو أعرفه شخصيا لقد أدى أحسن موسم له في تونس سنة 2012 بتسجيله لتسعة أهداف وتقديمه لستة تمريرات حاسمة".

وختم المدرب كلامه: "الموضوع ليس مطروحا في الوقت الراهن".